2020-02-07T13:39:44+03:00
Общество

В Калининградской области проверят освещенность всех пешеходных переходов

На днях Госавтоинспекция получила специальные измерительные приборы
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Калининградской области сотрудники ГИБДД обследуют все пешеходные переходы на предмет правильного и нормативного освещения. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

На днях Госавтоинспекция получила специальные измерительные приборы для проведения надзорных мероприятий в дорожной деятельности.

«Один из таких приборов называется «Люксметр», и предназначен для измерения уровня освещенности проезжей части в темное время суток. Для изучения правил пользования прибором в здании УГИБДД было проведено занятие с инспекторами, в ходе которых техника была детально изучена», - сообщили в пресс-службе УМВД.

В случае выявления недостаточного, в соответствии с нормативными требованиями уровня освещенности пешеходных переходов, Госавтоинспекция будет выдавать предписания собственникам дорог на устранение недостатков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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