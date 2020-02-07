2020-02-07T14:00:31+03:00
Общество

В Калининграде полиция объявила в розыск женщину, укравшую деньги из банкомата

Инцидент произошел 4 февраля в торговом центре на улице Театральной
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Отдел полиции Центрального района Калининграда объявил в розыск неустановленную женщину, которая украла деньги из банкомата. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел 4 февраля в торговом центре на улице Театральной с 16.00 до 16.30.

В случае если вы обладаете информацией о местонахождении разыскиваемой, просьба сообщить об этом в дежурную часть отдела полиции по телефонам: 8(4012)552-088 (уголовный розыск), 8(4012)552-098 (дежурная часть), 8-900-540-00-06.

ИСТОЧНИК KP.RU

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