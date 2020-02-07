В Светлогорске директор УК присвоил почти 900 тысяч рублей
В Светлогорске за злоупотребление полномочиями осудили бывшего директора управляющей компании. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В течение трех лет директор ООО «Управляющая компания «Наш дом» не перечислял «Янтарьэнергосбыту» средства, которые компания получала от жильцов за электричество. В результате ресурсоснабжающая компания не получила 867 тысяч рублей – эти деньги злоумышленник израсходовал по своему усмотрению.
Суд признал его виновным в злоупотреблении полномочиями и приговорил к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.
ИСТОЧНИК KP.RU