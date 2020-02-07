2020-02-07T15:42:27+03:00
Общество

Калининградец отсудил у интернет-магазина 150 тысяч за бракованный смартфон

Неоднократные обращения в авторизованный сервисный центр не помогли
Виктор Сергеев
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..Фото: Виктор Буздин
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Житель Калининграда отсудил у интернет-магазина компенсацию за бракованный смартфон. Об этом сообщает пресс-служба Ленинградского районного суда.

В апреле 2019 года мужчина приобрел в интернет-магазине смартфон «Samsung Galaxy S10», стоимостью более 60 тысяч рублей. И практически сразу в работе телефона стал проявляться один и тот же недостаток. Неоднократные обращения в авторизованный сервисный центр не помогли.

Горожанин направил в интернет-магазин претензию и попросил вернуть ему деньги, однако получил отказ. Продавец заявил, что причина поломки смартфона - сбой программного обеспечения, что не является недостатком. В результате калининградцу пришлось обращаться в суд.

Суд не установил нарушений правил эксплуатации телефона, что также подтвердила экспертиза. И взыскал с ООО «Алибаба.ком (РУ)»уплаченные по договору купли-продажи 61 401 рубль 10 копеек, неустойку – 61 401 рубль 10 копеек, компенсацию морального вреда – 5 000 рублей, штраф за несоблюдение удовлетворения в добровольном порядке требований потребителя в сумме 63 901 рубль, а также расходы на почтовые услуги – 253 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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