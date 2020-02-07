Калининградский областной суд отклонил апелляцию защиты водителя, сбившего мать с ребенком под Пионерским

7 Февр. 2020 2020-02-07T15:43:00+03:00

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Очередное заседание по резонансному уголовному делу состоялось в Калининградском областном суде. Рассматривалась апелляция защиты Вадима Кулика, который сбил насмерть молодую женщину Наталью Птицыну и покалечил ее двухлетнего ребенка. Адвокат виновника смертельной аварии обжаловал меру пресечения для своего подзащитного и просил выпустить его из СИЗО под домашний арест.

- Апелляция не удовлетворена. Виновник останется под стражей, - сообщил «Комсомолке» адвокат потерпевших Виктор Дорохин. - Судью доводы противной стороны не убедили. Считаю, что это законное и справедливое решение. До этого дважды лишенный прав за управление в состоянии алкогольного опьянения Вадим Кулик повторно отказался проходить медицинское освидетельствование. Поэтому, как мы думаем, он был до этого времени в неадекватном состоянии.

Напомним, от полученных травм пострадавшая женщина скончалась на месте происшествия. Жизнь ее двухлетнему сыну удалось спасти, но мальчик получил серьезные травмы. Двое сыновей потеряли родную маму, муж – прекрасную жену, родители – любимую дочь. За детьми сейчас ухаживает отец Сергей Боровлев, заменяет им маму и папу, помогают дедушка и бабушка по мере сил.

- Не было и дня, как малыш не спрашивал, не вспоминал про маму, стараюсь детей отвлечь. Но без Наташи, нам всем очень тяжело жить, - говорит отец.

К концу февраля - началу марта материалы следствия будут переданы в суд. Сейчас судмедэксперты делают заключение о степени тяжести травм для здоровья ребенка в результате ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU