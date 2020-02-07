В Калининграде по квартирам ходил лжегазовщик с удостоверением оператора 1С

7 Февр. 2020 2020-02-07T16:20:10+03:00

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Жители Центрального района Калининграда столкнулись с представителями «Газовой службы», которые приходят без предупреждения, во всех квартирах находят "утечки и несоответствия" и предлагают их решить. Очевидцы говорят, что цены разные — в зависимости от внешнего вида "клиента". Начальник службы эксплуатации домового газового оборудования «Калининградгазификации» Андрей Кулик в эфире радио «Комсомольская правда» подтвердил: очень много жалоб от обманутых пенсионеров.

- Люди верят на слово. Был такой случай, когда человек показал удостоверение… оператора 1С (разновидность должности оператора ПК, ориентированная на работу с определенной группой программ, - Ред.). Настоящие специалисты ходят только предварительно уведомив управляющую компанию. В декабре управляющая компания уже знает, что у нее будет в следующем году по обслуживанию. Также график проверок опубликован на сайте газовой компании, которая ваш дом обслуживает. Любой гражданин может зайти и найти свой адрес, - рассказал Кулик.

А вот домов, отключенных из-за недопуска настоящих газовщиков, становится меньше. Если раньше за год приходилось отключать сотню зданий, то сейчас и двух десятков за год не наберется. Люди стали сознательные и даже работают на упреждение, вызывая оперативные службы при любых подозрительных запахах.

ИСТОЧНИК KP.RU