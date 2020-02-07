2020-02-07T15:53:35+03:00
Дом. Семья

Нетипично для февраля: На берег Куршской косы начали выходить тюлени

Одного отдыхающего зверя сфотографировали в пятницу утром
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Нацпарк «Куршская коса»
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Спящего серого тюленя на побережье Куршской косы в пятницу 7 февраля заметили сотрудники нацпарка во время традиционного мониторинга состояния морского берега. Почувствовав приближение людей, уже не молодой тюлень неспешно ушел в воду. Об этом сообщает пресс-служба национального парка.

«Обычно частые выходы тюленей на берег случаются в марте, когда у морских млекопитающих сезон размножения. Очевидно, теплая зима внесла изменения в график жизнедеятельности животных», - говорится в сообщении.

Тюлени часто выбираются на берег для отдыха или выведения потомства. На Куршской косе такое бывало уже не раз.

Напоминаем, встретив тюленя, не надо подходить к нему, пугать, гладить, пытаться столкнуть его в воду. Запрещен свободный (без поводка) выгул собак.

ИСТОЧНИК KP.RU

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