Нетипично для февраля: На берег Куршской косы начали выходить тюлени
Спящего серого тюленя на побережье Куршской косы в пятницу 7 февраля заметили сотрудники нацпарка во время традиционного мониторинга состояния морского берега. Почувствовав приближение людей, уже не молодой тюлень неспешно ушел в воду. Об этом сообщает пресс-служба национального парка.
«Обычно частые выходы тюленей на берег случаются в марте, когда у морских млекопитающих сезон размножения. Очевидно, теплая зима внесла изменения в график жизнедеятельности животных», - говорится в сообщении.
Тюлени часто выбираются на берег для отдыха или выведения потомства. На Куршской косе такое бывало уже не раз.
Напоминаем, встретив тюленя, не надо подходить к нему, пугать, гладить, пытаться столкнуть его в воду. Запрещен свободный (без поводка) выгул собак.
ИСТОЧНИК KP.RU