2020-02-07T16:11:10+03:00
Экономика

Китайцы планируют построить в Калининграде завод по производству медицинских изделий

Соглашение уже подписано, сейчас идет поиск земельного участка для размещения производства
Виктор Сергеев
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Андрей ТолмачевАндрей ТолмачевФото: Александр Подгорчук
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Компания из КНР планирует построить в Калининградской области завод по производству медицинских изделий. Об этом в эфире радиостанции «Business FM — Калининград» рассказал директор Корпорации развития Калининградской области Андрей Толмачев.

По его словам, китайцы планируют производить в регионе средства медицинской защиты.

«Инвесторы хотят построить завод по производству медицинских изделий: это и средства защиты, маски, халаты, и дополнительные медицинские простые изделия – это шприцы, - сказал он. - Почему интересна Калининградская область? Это возможность выхода китайских производителей на европейский рынок, наверное, наша логистика здесь является лучшей. Конечно, пакет особо экономических льгот, которые мы предоставляем для старта бизнеса. Не уверен, что китайцы ориентируются на свой местный рынок, я думаю, что такая экспортная стратегия. Мы никого не боимся, мы многонациональный народ, поэтому всем рады, кто намерен инвестировать, кто намерен приносить деньги, делать новые рабочие места, в том числе трудоустраивая российское население».

Андрей Толмачев добавил, соглашение уже подписано, сейчас идет поиск земельного участка для размещения производства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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