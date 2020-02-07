В Гвардейске задержали уголовника за сбыт марихуаны

7 Февр. 2020 2020-02-07T16:15:47+03:00

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В Гвардейске задержали местного жителя, который занимался продажей наркотиков. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

33-летнего ранее судимого горожанина задержали при проведении проверочной закупки. В ходе досмотра у него обнаружили меченые деньги, а также три свертка с марихуаной.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU