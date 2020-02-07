2020-02-07T16:46:34+03:00
Общество

В Калининграде компанию оштрафовали на 500 тысяч за взятку судебному приставу

Директор предприятия хотел закрыть исполнительные производства
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде за коррупционное преступление оштрафовали компанию. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По данным ведомства, директор ООО «АТ Транспорт» передал судебному приставу взятку за прекращение исполнительных производств, возбужденных в отношении компании.

По данному факту было возбуждено административное дело по статье «незаконное вознаграждение от имени юридического лица». Суд признал ООО «АТ Транспорт» виновным в совершении правонарушения и назначил административный штраф в размере 500 тысяч рублей. Также по факту дачи взятки возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Мелкое взяточничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

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