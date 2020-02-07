В Калининграде компанию оштрафовали на 500 тысяч за взятку судебному приставу
В Калининграде за коррупционное преступление оштрафовали компанию. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
По данным ведомства, директор ООО «АТ Транспорт» передал судебному приставу взятку за прекращение исполнительных производств, возбужденных в отношении компании.
По данному факту было возбуждено административное дело по статье «незаконное вознаграждение от имени юридического лица». Суд признал ООО «АТ Транспорт» виновным в совершении правонарушения и назначил административный штраф в размере 500 тысяч рублей. Также по факту дачи взятки возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Мелкое взяточничество».
ИСТОЧНИК KP.RU