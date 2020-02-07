В Советске на парковке микроавтобус сбил 69-летнюю пенсионерку

7 Февр. 2020 2020-02-07T16:57:13+03:00

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В Советске в пятницу, 7 февраля, на гостевой стоянке магазина под колеса микроавтобуса попала пожилая женщина. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

ДТП произошло на ул. А. Невского,2. Водитель микроавтобуса «Мерседес» при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра и сбил 69-летнюю женщину.

Травмированную пенсионерку водитель самостоятельно доставил в приёмный покой городской больницы и сообщил о происшествии в полицию.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято обоснованное решение, сообщили в пресс-службе УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU