Калининградец отсудил компенсацию за холодные батареи в квартире

7 Февр. 2020 2020-02-07T17:22:03+03:00

С октября 2018 года по апрель 2019 года управляющая компания не обеспечила в квартире надлежащую температуру

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Житель Калининграда отсудил у управляющей компании компенсацию за холод в квартире на улице Гайдара. Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда.

С октября 2018 года по апрель 2019 года управляющая компания не обеспечила в его квартире надлежащую температуру. Так, температура в осенние месяцы фактически опускалась до 12-13°С, в зимние месяцы была на отметке 16-17°С, а в отдельные периоды весной составляла 12-13°С, но не превышала 17-18°С. Однако для угловых квартир средняя температура должна быть не ниже 20°С.

Мужчина неоднократно обращался в управляющую организацию с жалобами, однако его обращения были оставлены без ответа.

Суд пришел к выводу, что управляющая компания ООО «Мой город» ненадлежащим образом исполняла свои обязанности и должна нести ответственность. И взыскал компенсацию морального вреда в сумме 2 000 рублей, штраф в 1 000 рублей, судебные расходы в 48 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU