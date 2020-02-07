Калининградец с ножом напал на сожительницу, которая решила уйти к другому мужчине

7 Февр. 2020 2020-02-07T17:43:32+03:00

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На днях жительница Калининграда пришла домой к сожителю и заявила, что уходит к другому мужчине. Это очень не понравилось горожанину, однако его уговоры не остановили женщину, которая стала собирать свои вещи.

«В порыве злости, мужчина, угрожая расправой, схватил со стола нож и накинулся на беззащитную девушку. Однако лезвие холодного оружия попало в молнию куртки и обломалось, что уберегло её от тяжелого ранения», - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального управления МВД.

Прибывшие на место полицейские задержали поножовщика, на него завели уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU