На ул. Дзержинского в Калининграде на «зебре» сбили 9-летнюю девочку

7 Февр. 2020 2020-02-07T18:12:35+03:00

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В пятницу, 7 февраля, на улице Дзержинского в Калининграде сбили ребенка. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном управлении ГИБДД.

ДТП произошло в 14:30. 45-летняя водитель «Фольксвагена» сбила 9-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть дороги по пешеходному переходу.

«Я не видела, меня солнце ослепило», - заявила водитель.

На место происшествия прибыл экипаж ГИБДД и скорая медицинская помощь. Пострадавшая с телесными повреждениями была госпитализирована в детскую областную больницу. По факту ДТП ГИБДД проводит проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU