На ул. Дзержинского в Калининграде на «зебре» сбили 9-летнюю девочку
В пятницу, 7 февраля, на улице Дзержинского в Калининграде сбили ребенка. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном управлении ГИБДД.
ДТП произошло в 14:30. 45-летняя водитель «Фольксвагена» сбила 9-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть дороги по пешеходному переходу.
«Я не видела, меня солнце ослепило», - заявила водитель.
На место происшествия прибыл экипаж ГИБДД и скорая медицинская помощь. Пострадавшая с телесными повреждениями была госпитализирована в детскую областную больницу. По факту ДТП ГИБДД проводит проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU