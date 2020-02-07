В парке Победы в Калининграде установили камеры «Безопасного города»

7 Февр. 2020 2020-02-07T18:21:47+03:00

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В Калининграде в парке Победы, расположенном возле мемориала 1200 воинам-гвардейцам, установили шесть новых видеокамер комплекса «Безопасный город». Из них четыре камеры стационарные, две – поворотные, с углом обзора 360 градусов, сообщает пресс-служба «Безопасного города».

Одну камеру установили у входа в парк, со стороны улицы Румянцева. Еще пять размещены на территории парка.

«Стационарные камеры оборудованы ИК-подсветкой дальностью до 30 метров, обладают разрешением четыре мегапикселя и частотой 20 кадров в секунду. Поворотные камеры имеют максимальное разрешение пять мегапикселей и частоту 25 кадров в секунду. Оборудование способно выдерживать температуру до –40 °С», - отметили в «Безпасном городе».

Обработка информации, полученной с камер наблюдения, происходит в ситуационном центре комплекса. Система видеофиксации позволяет дистанционно наблюдать за обстановкой, своевременно выявлять и предотвращать противоправные действия, что должно привести кдекриминализации ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU