На неделю в Калининграде на 23-х человек составили протоколы за незаконную торговлю

7 Февр. 2020 2020-02-07T18:45:03+03:00

Материалы будут направлены в мировые суды города для принятия мер воздействия, заявили в городской администрации

Изменить размер текста: A A

В Калининграде в течение недели прошло несколько рейдов по предотвращению незаконной торговли. Сотрудники комитета муниципального контроля работали на улицах Куйбышева, Невского, Интернациональной, Барнаульской, Солдатской, Согласия, Грига, Театральной, Московском и Ленинском проспектах.

На 23-х человек составили административные протоколы, материалы будут направлены в мировые суды города для принятия мер воздействия, сообщили «Комсомолке» в пресс-службе мэрии Калининграда.

Чаще всего нелегалы торгуют продуктами питания, в том числе польского производства, мясом, рыбой, конфетами, овощами, а также носками, очками, бытовой химией и прочим товаром, соорудив на тротуарах торговые ряды.

ИСТОЧНИК KP.RU