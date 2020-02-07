2020-02-07T18:45:03+03:00
Общество

На неделю в Калининграде на 23-х человек составили протоколы за незаконную торговлю

Материалы будут направлены в мировые суды города для принятия мер воздействия, заявили в городской администрации
Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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В Калининграде в течение недели прошло несколько рейдов по предотвращению незаконной торговли. Сотрудники комитета муниципального контроля работали на улицах Куйбышева, Невского, Интернациональной, Барнаульской, Солдатской, Согласия, Грига, Театральной, Московском и Ленинском проспектах.

На 23-х человек составили административные протоколы, материалы будут направлены в мировые суды города для принятия мер воздействия, сообщили «Комсомолке» в пресс-службе мэрии Калининграда.

Чаще всего нелегалы торгуют продуктами питания, в том числе польского производства, мясом, рыбой, конфетами, овощами, а также носками, очками, бытовой химией и прочим товаром, соорудив на тротуарах торговые ряды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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