На неделю в Калининграде на 23-х человек составили протоколы за незаконную торговлю
В Калининграде в течение недели прошло несколько рейдов по предотвращению незаконной торговли. Сотрудники комитета муниципального контроля работали на улицах Куйбышева, Невского, Интернациональной, Барнаульской, Солдатской, Согласия, Грига, Театральной, Московском и Ленинском проспектах.
На 23-х человек составили административные протоколы, материалы будут направлены в мировые суды города для принятия мер воздействия, сообщили «Комсомолке» в пресс-службе мэрии Калининграда.
Чаще всего нелегалы торгуют продуктами питания, в том числе польского производства, мясом, рыбой, конфетами, овощами, а также носками, очками, бытовой химией и прочим товаром, соорудив на тротуарах торговые ряды.
ИСТОЧНИК KP.RU