2020-02-08T11:54:04+03:00
Общество

В Калининграде нашли 9-летнего мальчика, который накануне ушел в школу и пропал

В розыске школьника помог случайный прохожий
Николай Литвинов
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..Фото: Александр Подгорчук
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9-летний Вячеслав ушел в школу в пятницу, 7 февраля, около 12 часов 30 минут. Однако в учебном заведении мальчик не появился и на связь не выходил. Родители обратились в полицию, которая незамедлительно организовала розыск школьника. Сотрудники полиции проверили контакты ребенка, опросили его друзей, подготовили ориентировки с приметами ребенка, которые были направлены во все территориальные органы и средства массовой информации.

Сегодня утром стало известно, что Вячеслав найден живым и здоровым.

- Помощь в розыске оказал местный житель, который обнаружил ребенка одного в позднее время идущим вдоль улицы Транспортной, - рассказала начальник пресс-службы областного УМВД Светлана Поставничая. - Школьник был передан родителям. Инспекторы по делам несовершеннолетним провели с ним профилактическую беседу о недопустимости самовольных уходов из дома и выяснили, что противоправных действий в отношении него не происходило.

ИСТОЧНИК KP.RU

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