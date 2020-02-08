Смотритель озера из Светлогорска получил премию «Серебряный лучник»

8 Февр. 2020 2020-02-08T12:16:01+03:00

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Должность смотрителя Тихого озера ввели в Светлогорске в прошлом году. За водоемом все это время присматривает Андрей Каминский, который убирает мусор, проводит субботники рассказывает горожанам и гостям, как правильно кормить птиц. А теперь задумка получила признание на уровне Северо-Западного федерального округа. Проект «Смотритель озера» победил в номинации «Лучший проект в области развития и продвижения территорий» второй премии "Серебряный Лучник — СЗФО".

Премия «Серебряный лучник» учреждена в 1997 году. Она ежегодно собирает самые интересные идеи из разных регионов страны. В конкурсах за годы существования премии приняло участие более 4500 проектов. В 2019 году победу в номинации «Благотворительность» одержал калининградский проект “Страна других. Дети" , который реализует медиагруппа «Западная пресса».

ИСТОЧНИК KP.RU