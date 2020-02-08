2020-02-08T12:16:01+03:00
Общество

Смотритель озера из Светлогорска получил премию «Серебряный лучник»

Проект признали лучшим на Северо-Западе
Николай Литвинов
Поделиться:
Андрей Каминский.Андрей Каминский.Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

Должность смотрителя Тихого озера ввели в Светлогорске в прошлом году. За водоемом все это время присматривает Андрей Каминский, который убирает мусор, проводит субботники рассказывает горожанам и гостям, как правильно кормить птиц. А теперь задумка получила признание на уровне Северо-Западного федерального округа. Проект «Смотритель озера» победил в номинации «Лучший проект в области развития и продвижения территорий» второй премии "Серебряный Лучник — СЗФО".

Премия «Серебряный лучник» учреждена в 1997 году. Она ежегодно собирает самые интересные идеи из разных регионов страны. В конкурсах за годы существования премии приняло участие более 4500 проектов. В 2019 году победу в номинации «Благотворительность» одержал калининградский проект “Страна других. Дети" , который реализует медиагруппа «Западная пресса».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Калининградский «Локомотив» обыграл «Енисей» в матче волейбольной Суперлиги
В Калининграде собирают 310 тысяч рублей на сверхмощные слуховые аппараты для ребенка
МЧС: В Калининграде ожидается усиление ветра до 22 метров в секунду
Смотритель озера из Светлогорска получил премию «Серебряный лучник»
В Калининграде нашли 9-летнего мальчика, который накануне ушел в школу и пропал
На неделю в Калининграде на 23-х человек составили протоколы за незаконную торговлю
В парке Победы в Калининграде установили камеры «Безопасного города»
На ул. Дзержинского в Калининграде на «зебре» сбили 9-летнюю девочку
Калининградец с ножом напал на сожительницу, которая решила уйти к другому мужчине
Калининградец отсудил компенсацию за холодные батареи в квартире
Веселится как мальчишка: Орангутана, отправленного из Калининграда в Ростов-на-Дону, сняли на видео
В Советске на парковке микроавтобус сбил 69-летнюю пенсионерку
В Калининграде компанию оштрафовали на 500 тысяч за взятку судебному приставу
В Гвардейске задержали уголовника за сбыт марихуаны
Китайцы планируют построить в Калининграде завод по производству медицинских изделий
Нетипично для февраля: На берег Куршской косы начали выходить тюлени
В Калининграде по квартирам ходил лжегазовщик с удостоверением оператора 1С
Калининградский областной суд отклонил апелляцию защиты водителя, сбившего мать с ребенком под Пионерским
Калининградец отсудил у интернет-магазина 150 тысяч за бракованный смартфон
В Светлогорске директор УК присвоил почти 900 тысяч рублей
В Калининграде полиция объявила в розыск женщину, укравшую деньги из банкомата
В Калининградской области проверят освещенность всех пешеходных переходов
Калининградца жестоко избили и оставили умирать на остановке
Мэрия Калининграда: Почти половина пассажиров оплачивает проезд по безналу
Карантин по ОРВИ расширяется: В Калининграде на вынужденные каникулы отправились учащиеся 127 классов в 21 школе
В Зеленоградске водитель жестоко избил прохожего
Американский аналитик: НАТО готовит "холодную осаду" Калининграда