МЧС: В Калининграде ожидается усиление ветра до 22 метров в секунду

8 Февр. 2020 2020-02-08T13:19:08+03:00

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Очередное ненастье накроет Калининград в понедельник, 10 февраля. Как сообщает областное управление МЧС со ссылкой на Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ожидается усиление юго-западного ветра 12-17 м/с, в первой половине дня – до 17-22 метров в секунду. Кроме того, прогнозируются, кратковременные дожди.

Выход в море и внутренние водоемы области при таких погодных условиях опасен для жизни. Жителям региона рекомендуют не пользоваться личным автотранспортом, не парковать его, а также не находиться самим вблизи деревьев, рекламных щитов, под балконами зданий.

При возникновении чрезвычайной ситуации звоните в пожарно-спасательную службу по телефону «101» или по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112».

ИСТОЧНИК KP.RU