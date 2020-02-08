В Калининграде собирают 310 тысяч рублей на сверхмощные слуховые аппараты для ребенка

8 Февр. 2020 2020-02-08T14:51:40+03:00

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Сбор средств для Тимофея Садкова объявил благотворительный фонд «Берег надежды». Тимофей учится в 4-ом классе школы для детей с нарушениями слуха. Беда случилась, когда мальчику было 1,5 года, — он тяжело заболел, перенес острый гнойный менингит с осложнениями, две недели комы... После болезни Тимофей снова учился сидеть, ползать и ходить. Единственное — он так и не начал говорить.

- Слух проверяли каждый год, но диагноз поставили, только когда Тимофею исполнилось 8 лет! Оказалось, что все эти годы он просто очень плохо слышал, — говорит мама Тимофея Виталия Садкова.

Для того чтобы хорошо развиваться, слышать мир, учится правильно говорить, мальчику необходимы сверхмощные слуховые аппараты. Сумма к сбору — 310000 рублей.

Помочь можно по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU