Калининградский «Локомотив» обыграл «Енисей» в матче волейбольной Суперлиги

8 Февр. 2020 2020-02-08T15:03:11+03:00

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Матч «Локомотив» - «Енисей» состоялся сегодня в Красноярске и представлял собой встречу лидера и аутсайдера чемпионата России. «Локомотив» перед игрой занимал первую строчку в турнирной таблице, «Енисей» - последнюю.

Сенсации не произошло. Калининградки разгромили соперниц со счетом 3:0 и сохранили лидерство. Следующую игру «Локо» проведет дома 15 февраля. На своем поле наши волейболистки примут прямого конкурента «Уралочку-НТМК», занимающую сейчас 2-е место в чемпионате.

ИСТОЧНИК KP.RU