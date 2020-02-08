Калининградский «Локомотив» обыграл «Енисей» в матче волейбольной Суперлиги
.Фото: С сайта волейбольного клуба "Локомотив".
Изменить размер текста:
Матч «Локомотив» - «Енисей» состоялся сегодня в Красноярске и представлял собой встречу лидера и аутсайдера чемпионата России. «Локомотив» перед игрой занимал первую строчку в турнирной таблице, «Енисей» - последнюю.
Сенсации не произошло. Калининградки разгромили соперниц со счетом 3:0 и сохранили лидерство. Следующую игру «Локо» проведет дома 15 февраля. На своем поле наши волейболистки примут прямого конкурента «Уралочку-НТМК», занимающую сейчас 2-е место в чемпионате.
ИСТОЧНИК KP.RU