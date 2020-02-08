Школьница из Калининграда вышла в полуфинал викторины «Умники и умницы» на Первом канале
Сегодня в эфир Первого канала вышел выпуск программы-викторины «Умники и умницы», одной из участниц которого стала ученица лицея №23 Калининграда Анна Столярова. Наша землячка выбрала красную дорожку, на которой по правилам нельзя ошибаться ни разу, и блестяще справилась со всеми вопросами. В результате Анна прошла в полуфинал.
Отметим, что по итогам прошлогоднего отбора на телевикторину «Умники и умницы» в Москву кроме Анны пригласили представителя школы «Росток» Артема Брикача, ученика школы №5 Балтийска Даниила Арехта, а также Олега Борща из гимназии №32 и учащуюся школы Пионерского Лизавету Самсонову.
Как сообщили в комитете по образованию администрации Калининграда, до сегодняшнего дня калининградские школьники завоевали в федеральной телевикторине «Умницы и умники» вдва призовых места и две победы.
- В Калининградской области очень умные дети. Когда в прошлом году, отобрались шесть человек для участия в телевикторине, не было сомнений, что будет большое представительство в финале, – отмечал еще по итогам отборочного тура ведущий викторины Юрий Вяземский.
ИСТОЧНИК KP.RU