2020-02-08T17:28:59+03:00
Общество

Вирус не пройдет: Балтфлот готов развернуть в Калининградской области нештатные изоляторы для заболевших

Николай Литвинов
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..Фото: Иван МАКЕЕВ
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Как сообщает пресс-служба флота, военнослужащие медицинских подразделений армейского корпуса провели комплекс мероприятий по профилактике сезонных заболеваний среди военнослужащих. В частности, в соединениях и воинских частях корпуса подготовлены к развертыванию нештатные изоляторы, определен порядок проветривания жилых и служебных помещений. Во всех подразделениях установлены ионизаторы воздуха.

Вакцинацию провели для 3 тысяч новобранцев, прибывших в соединения и воинские части в конце прошлого года в рамках осеннего призыва. Кроме того, весь личный состав вкачестве профилактики принимает витамины и противовирусные препараты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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