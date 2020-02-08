Вирус не пройдет: Балтфлот готов развернуть в Калининградской области нештатные изоляторы для заболевших
Как сообщает пресс-служба флота, военнослужащие медицинских подразделений армейского корпуса провели комплекс мероприятий по профилактике сезонных заболеваний среди военнослужащих. В частности, в соединениях и воинских частях корпуса подготовлены к развертыванию нештатные изоляторы, определен порядок проветривания жилых и служебных помещений. Во всех подразделениях установлены ионизаторы воздуха.
Вакцинацию провели для 3 тысяч новобранцев, прибывших в соединения и воинские части в конце прошлого года в рамках осеннего призыва. Кроме того, весь личный состав вкачестве профилактики принимает витамины и противовирусные препараты.
ИСТОЧНИК KP.RU