В Зеленоградском районе почтили память бойцов, павших в сражении под Тиренбергом

8 Февр. 2020 2020-02-08T20:12:01+03:00

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Мемориальное мероприятие было посвящено памяти бойцов 2-го гвардейского отдельного мотоциклетного Ярцевского Краснознаменного орденов Суворова и Александра Невского полка, воинов 271-го отдельного моторизованного батальона особого назначения и отдела контрразведки «СМЕРШ» 91-й гвардейской стрелковой дивизии. 75 лет назад дивизия прорвала оборону противника и заняла поселки Тиренберг и Гермау. Затем она вышла к побережью Балтийского моря южнее Пальмникена, отрезав пути отхода к Кёнигсбергу немецким частям, находящимся в северной части Земландского полуострова. Оказавшись в окружении, солдаты дивизии организовали оборону в районе поселка Тиренберг и смогли оказать ожесточенное сопротивление и сдержать превосходившие силы противника.

Как сообщает пресс-служба правительства, участники митинга возложили венки и цветы к мемориалу воинам-мотоциклистам, установленному на месте бывшего населённого пункта Тиренберг, и почтили павших минутой молчания.

ИСТОЧНИК KP.RU