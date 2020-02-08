С траулера, затонувшего у берегов Эстонии, спасли 6 калининградцев
Рыболовный траулер «Поньгома», направлявшийся в Калининград, затонул в ночь с 6 на 7 февраля в Финском заливе. Как сообщает издание «Фронтанка.Ру», экипаж состоял из семи человек – шести жителей Калининграда и жителя Петропавловска-Камчатского. Капитан судна – 50-летний Виктор Питкевич.
Из-за непогоды на траулере отказала рулевая машина, после чего в отсек с рулевой машиной стала поступать вода. Траулер в течение получаса лег на борт, а затем встал носом вверх и ушел на дно в пятнадцати милях к северу от эстонского полуострова Юминда. Сигнал бедствия наземные службы приняли около полуночи 7 февраля. Моряков, которые спаслись на надувном плоту, подобрал танкер SCF Angara, который шел из Усть-Луги в Копенгаген.
По данным «Фонтанки», механик Мельников и матрос Попов сильно переохладились. Их забрал подоспевший первым вертолет из Финляндии и доставил в больницу Хельсинки. Остальных отправили в Эстонию.
Траулер принадлежал компании «Надежда», входящей в состав мурманской рыбопромысловой группы «Норд Пилигрим».
ИСТОЧНИК KP.RU