С траулера, затонувшего у берегов Эстонии, спасли 6 калининградцев

8 Февр. 2020 2020-02-08T20:25:58+03:00

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Рыболовный траулер «Поньгома», направлявшийся в Калининград, затонул в ночь с 6 на 7 февраля в Финском заливе. Как сообщает издание «Фронтанка.Ру», экипаж состоял из семи человек – шести жителей Калининграда и жителя Петропавловска-Камчатского. Капитан судна – 50-летний Виктор Питкевич.

Из-за непогоды на траулере отказала рулевая машина, после чего в отсек с рулевой машиной стала поступать вода. Траулер в течение получаса лег на борт, а затем встал носом вверх и ушел на дно в пятнадцати милях к северу от эстонского полуострова Юминда. Сигнал бедствия наземные службы приняли около полуночи 7 февраля. Моряков, которые спаслись на надувном плоту, подобрал танкер SCF Angara, который шел из Усть-Луги в Копенгаген.

По данным «Фонтанки», механик Мельников и матрос Попов сильно переохладились. Их забрал подоспевший первым вертолет из Финляндии и доставил в больницу Хельсинки. Остальных отправили в Эстонию.

Траулер принадлежал компании «Надежда», входящей в состав мурманской рыбопромысловой группы «Норд Пилигрим».

ИСТОЧНИК KP.RU