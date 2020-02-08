Мэрия Калининграда: Новый садик на Борисовском бульваре откроется под Новый год

8 Февр. 2020 2020-02-08T20:36:17+03:00

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Сегодня глава Калининграда Алексей Силанов проверил, как ведется строительство детского сада по бульвару Борисовскому. Будущий садик рассчитан на 225 малышей – это 10 групп, пять из которых для детей от 1,5 до 3 лет. Здание будет копией дошкольного учреждения по улице Карамзина. На территории появятся десять групповых площадок, две физкультурные площадки, метеоплощадка, площадка «Автогородок». Стоимость строительства - 254 миллиона рублей. Средства выделены из федерального, областного и городского бюджетов.

В настоящее время выполняется устройство фундаментов здания, обратная засыпка фундаментов, перекрытие подвала, кирпичная кладка стен и перегородок первого этажа здания, вертикальная планировка территории. Открытие этого детского сада планируется на декабрь 2020 года.

- Я уверен, что к концу года город и малыши получат такой прекрасный подарок, - отметил Алексей Силанов. – Мы сегодня комплексно прорабатываем все вопросы для того, чтобы был не только построен детский сад со своей инфраструктурой, но чтобы были подъездные пути, решались вопросы работы общественного транспорта.

В этом году также идет строительство детского сада на улице Красной, где к 1 сентября должны завершиться работы, в ближайшее время будет объявлен конкурс по выбору подрядчика на строительство детского сада по улице Белорусского фронта.

ИСТОЧНИК KP.RU