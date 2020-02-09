2020-02-09T12:37:13+03:00
Звезды

Праздник Длинной колбасы в Калининграде в первый день посетили 2 тысячи человек

На нем было представлено более 90 сортов колбасы
Сергей Богров
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В Калининграде Праздник Длинно колбасы в субботу, 8 февраля, посетили около 2 тысяч человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замдиректора музея Мирового океана Алексея Буданова.

— У нас в этом году на празднике представлено более 90 сортов колбасы, всего подготовлено около 500 кг, а за годы существования праздника было съедено более 10 тонн колбасы, — заявил Буданов.

Напомним, в этом году праздник впервые проходит в течение двух выходных дней на площадках у Фридрихсбургских и Королевских ворот. Также организаторы сделали вход платным — билет стоит 50 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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