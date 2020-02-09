Праздник Длинной колбасы в Калининграде в первый день посетили 2 тысячи человек
В Калининграде Праздник Длинно колбасы в субботу, 8 февраля, посетили около 2 тысяч человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замдиректора музея Мирового океана Алексея Буданова.
— У нас в этом году на празднике представлено более 90 сортов колбасы, всего подготовлено около 500 кг, а за годы существования праздника было съедено более 10 тонн колбасы, — заявил Буданов.
Напомним, в этом году праздник впервые проходит в течение двух выходных дней на площадках у Фридрихсбургских и Королевских ворот. Также организаторы сделали вход платным — билет стоит 50 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU