В Калининграде на Дзержинского «Ауди» перевернулась и упала в канаву

9 Февр. 2020 2020-02-09T13:07:04+03:00

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В ночь на воскресенье на улице Дзержинского произошло ДТП с участием автомобиля «Ауди». Об этом сообщили очевидцы в Сообществе автомобилистов во «ВКонтакте».

По предварительной информации, дорожный инцидент произошел ночью. Автомобиль перевернулся в кювет и упал в придорожную канаву. Информации о пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU