В Калининграде на Дзержинского «Ауди» перевернулась и упала в канаву
Дорожный инцидент произошел ночью
Фото с места происшествияФото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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В ночь на воскресенье на улице Дзержинского произошло ДТП с участием автомобиля «Ауди». Об этом сообщили очевидцы в Сообществе автомобилистов во «ВКонтакте».
По предварительной информации, дорожный инцидент произошел ночью. Автомобиль перевернулся в кювет и упал в придорожную канаву. Информации о пострадавших нет.
ИСТОЧНИК KP.RU