2020-02-09T13:57:44+03:00
Общество

Калининград вошел в пятерку городов России по объемам покупки евро

Пик покупок иностранной валюты пришелся на 10 января
Сергей Богров
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..Фото: из архива «КП»
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Калининград вошел в топ-5 среди регионов России по объемам покупки евро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные банка «Русский стандарт».

По данным исследования, больше всего покупок иностранной валюты зафиксировано во второй рабочий день нового года — 10 января. Интерес к ней был связан с небольшим падением курсов доллара и евро, свидетельствуют данные банка.

Также в январе чаще всего покупали евро, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, жители Саратова и Новосибирска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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