Под Калининградом перевернулся «Форд»: постращали водитель и 6-летний ребенок
Девушка-водитель не справилась с управлением
Фото с места ДТПФото: отдел ГИБДД по Калининграду.
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В минувшую субботу в Калининграде произошло ДТП на мамоновской трассе. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.
По предварительной информации, 24-летняя водитель автомобиля «Форд» не справилась с управлением съехала в придорожный кювет справа по ходу движения и опрокинулась. В результате пострадали водитель и 6-летний ребенок, который находился в салоне.
ИСТОЧНИК KP.RU