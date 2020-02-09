Под Калининградом перевернулся «Форд»: постращали водитель и 6-летний ребенок

9 Февр. 2020 2020-02-09T14:53:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В минувшую субботу в Калининграде произошло ДТП на мамоновской трассе. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

По предварительной информации, 24-летняя водитель автомобиля «Форд» не справилась с управлением съехала в придорожный кювет справа по ходу движения и опрокинулась. В результате пострадали водитель и 6-летний ребенок, который находился в салоне.

ИСТОЧНИК KP.RU