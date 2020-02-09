МЧС: В Калининградской области в понедельник объявлено штормовое предупреждение

9 Февр. 2020 2020-02-09T15:18:39+03:00

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В понедельник в Калининградской области объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

На территории области прогнозируется усиление юго-западного южного ветра, его порывы могут достигать 25 м/с. Также ожидаются кратковременные осадки в виде дождя.

В ведомстве предупредили, что в такую погоду выход в море и водоемы опасен для жизни. Также во время усиления ветра не рекомендуется находиться вблизи рекламных щитов, деревьев и других слабоукрепленных конструкций.

ИСТОЧНИК KP.RU