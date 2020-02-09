МЧС: В Калининградской области в понедельник объявлено штормовое предупреждение
Порывы ветра могут достигать 25 м/с
Последствия последнего шторма в КалининградеФото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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В понедельник в Калининградской области объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
На территории области прогнозируется усиление юго-западного южного ветра, его порывы могут достигать 25 м/с. Также ожидаются кратковременные осадки в виде дождя.
В ведомстве предупредили, что в такую погоду выход в море и водоемы опасен для жизни. Также во время усиления ветра не рекомендуется находиться вблизи рекламных щитов, деревьев и других слабоукрепленных конструкций.
ИСТОЧНИК KP.RU