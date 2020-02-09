В Калининграде на Октябрьской под колеса «Рено» попала велосипедистка

9 Февр. 2020 2020-02-09T16:07:13+03:00

Фото с места ДТП Фото: отдел ГИБДД по Калининграду.

Женщина получила серьезные травмы и была госпитализирована

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В субботу на улице Октябрьской в ДТП попала 53-летняя велосипедистка. Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, дорожный инцидент произошел около десяти часов вечера.

По предварительной информации, водитель «Рено» не уступил дорогу велосипедистке и сбил ее. В результате женщина была госпитализирована.

ИСТОЧНИК KP.RU