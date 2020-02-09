В Калининграде на Октябрьской под колеса «Рено» попала велосипедистка
Женщина получила серьезные травмы и была госпитализирована
Фото с места ДТПФото: отдел ГИБДД по Калининграду.
Изменить размер текста:
В субботу на улице Октябрьской в ДТП попала 53-летняя велосипедистка. Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, дорожный инцидент произошел около десяти часов вечера.
По предварительной информации, водитель «Рено» не уступил дорогу велосипедистке и сбил ее. В результате женщина была госпитализирована.
ИСТОЧНИК KP.RU