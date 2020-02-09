2020-02-09T17:04:18+03:00
Дом. Семья

В Южном парке Калининграда поселилось семейство бобров

Чтобы защитить деревья на берегу, работники парка решили обматывать их рубероидом
Сергей Богров
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Бобер в Южном паркеБобер в Южном паркеФото: Facebook
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В Южном парке поселилось семейство бобровых. Об этом в Facebook сообщили в «Дирекции ландшафтных парков».

— Все водоёмы парка соединяются с Преголью, так что, скорее всего, они явились из областных раздолий. Понаехали, так сказать. Как вы знаете, бобры питаются исключительно растительной пищей: камышом, рогозом, кувшинками, мелкой древесной порослью. А сейчас зима и камыша с кувшинками нет, так что, в рационе у них в основном молодые или упавшие деревья, — говорится в сообщении.

Чтобы защитить деревья на берегу, работники парка решили обматывать их рубероидом, но это не принесло результата.

— Рубероид на вкус бобру не нравится и он просто переходит к следующему дереву, а закрыть их все в парке малореально, — заявляют сотрудники парка.

Посетителей парка просят не кормить бобров батоном и конфетами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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