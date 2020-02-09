В Калининградской области «Хундай» сбил женщину, перебегавшую дорогу

9 Февр. 2020 2020-02-09T17:42:24+03:00

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В Балтийске в минувшую субботу в ДТП пострадала женщина-пешеход. Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, дорожный инцидент произошел около шести часов вечера

Автомобиль «Хундай» под управлением 51-летнего водителя сбил женщину, которая выбежала на дорогу. В результате пешеход, личность которой устанавливается, госпитализирована.

ИСТОЧНИК KP.RU