2020-02-09T17:42:24+03:00
Происшествия

В Калининградской области «Хундай» сбил женщину, перебегавшую дорогу

Личность пострадавшей устанавливается
Сергей Богров
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Фото с место ДТПФото с место ДТПФото: УГИБДД Калининградской области
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В Балтийске в минувшую субботу в ДТП пострадала женщина-пешеход. Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, дорожный инцидент произошел около шести часов вечера

Автомобиль «Хундай» под управлением 51-летнего водителя сбил женщину, которая выбежала на дорогу. В результате пешеход, личность которой устанавливается, госпитализирована.

ИСТОЧНИК KP.RU

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