В Калининградской области «Хундай» сбил женщину, перебегавшую дорогу
Личность пострадавшей устанавливается
Фото с место ДТПФото: УГИБДД Калининградской области
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В Балтийске в минувшую субботу в ДТП пострадала женщина-пешеход. Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, дорожный инцидент произошел около шести часов вечера
Автомобиль «Хундай» под управлением 51-летнего водителя сбил женщину, которая выбежала на дорогу. В результате пешеход, личность которой устанавливается, госпитализирована.
ИСТОЧНИК KP.RU