Власти выделили 600 млн рублей на капремонт трассы Гусев — Советск
Исполнитель работ должен будет отремонтировать более 40 км дороги
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Калининградские власти объявили торги по выбору подрядчика, который капитально отремонтирует более 40 км трассы Гусев — Советск. Электронный аукцион опубликован на сайте госзакупок.
Исполнителю работ предстоит привести в порядок дорогу от посёлка Ясное поле до Немана. Течзадание предусматривает устройство выравнивающего слоя и покрытия из асфальтобетона, укрепление обочин и нанесение разметки. Начальная цена контракта составляет почти 600 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU