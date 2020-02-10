2020-02-10T09:33:00+03:00
Общество

В Калининградской области отменили штормовое предупреждение

Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:

В Калининградской области отменили штормовое предупреждение, объявленное ранее. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

По новым данным днем в понедельник 10 февраля ожидается юго-западный ветер 12-17 м/с, местами порывы 20 м/с.

Ранее на территории Калининграда и области прогнозировали усиление юго-западного южного ветра, в порывах до 25 м/с. Также прогнозировали кратковременные осадки в виде дождя.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На трассе Советск-Гусев грузовик сбил 16-летнего подростка
Под Калининградом в кювет опрокинулся «Фольксваген», водитель погиб
Главный архитектор Калининграда: Баннеры-афиши на драмтеатре мы не можем запретить
«Давай поженимся» с участником из Калининграда покажут 10 февраля днем
В Калининграде в понедельник нет света на девяти улицах
Светлогорск вошел в топ-10 мест в России для отдыха на зимние выходные
В Калининграде объявили в розыск пропавшую 15-летнюю девочку
В Зеленоградске к лету появятся пляжи повышенной комфортности
Не нужно везде пихать Канта: Главный архитектор Калининграда высказался про бренд города
В Калининградской области отменили штормовое предупреждение
Под Калининградом «Ауди» врезалось в дерево: пострадал водитель
Власти выделили 600 млн рублей на капремонт трассы Гусев — Советск