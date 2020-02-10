10 Февр. 2020 2020-02-10T09:33:00+03:00

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В Калининградской области отменили штормовое предупреждение, объявленное ранее. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

По новым данным днем в понедельник 10 февраля ожидается юго-западный ветер 12-17 м/с, местами порывы 20 м/с.

Ранее на территории Калининграда и области прогнозировали усиление юго-западного южного ветра, в порывах до 25 м/с. Также прогнозировали кратковременные осадки в виде дождя.

ИСТОЧНИК KP.RU