В Калининградской области отменили штормовое предупреждение
.Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининградской области отменили штормовое предупреждение, объявленное ранее. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.
По новым данным днем в понедельник 10 февраля ожидается юго-западный ветер 12-17 м/с, местами порывы 20 м/с.
Ранее на территории Калининграда и области прогнозировали усиление юго-западного южного ветра, в порывах до 25 м/с. Также прогнозировали кратковременные осадки в виде дождя.
ИСТОЧНИК KP.RU