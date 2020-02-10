2020-02-10T10:57:39+03:00
Общество

Не нужно везде пихать Канта: Главный архитектор Калининграда высказался про бренд города

Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:

Использовать образ философа Иммануила Канта в городском оформлении стоит с умом. Об этом в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» сказал главный архитектор Калининграда Андрей Анисимов, отвечая на вопрос слушателя.

- Почему образ Канта нужно использовать? Есть пожелания по брендированию городской среды и городской истории и иными образами. На самом деле образ Канта и так прочно сидит в жизни города. Его не нужно еще больше популяризировать. Но и в то же время пихать его в каждое освободившееся место – тоже неправильно. Нужно подходить с умом, - сказал Андрей Анисимов.

При этом он отметил, что Калининград меняется в лучшую сторону с годами.

Главный архитектор: Общественный транспорт – это каркас города

00:00
00:00

- Основные изменения произошли в рекламе. Эта сфера, на которую повлиял дизайн-код, - сказал Анисимов и уточнил, что большая работа идет по борьбе с висящими всюду проводами.

- Работа ведет очень активная. Спрятать провода под землю это очень дорого, – заключил главный архитектор города.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На трассе Советск-Гусев грузовик сбил 16-летнего подростка
Под Калининградом в кювет опрокинулся «Фольксваген», водитель погиб
Главный архитектор Калининграда: Баннеры-афиши на драмтеатре мы не можем запретить
«Давай поженимся» с участником из Калининграда покажут 10 февраля днем
В Калининграде в понедельник нет света на девяти улицах
Светлогорск вошел в топ-10 мест в России для отдыха на зимние выходные
В Калининграде объявили в розыск пропавшую 15-летнюю девочку
В Зеленоградске к лету появятся пляжи повышенной комфортности
Не нужно везде пихать Канта: Главный архитектор Калининграда высказался про бренд города
В Калининградской области отменили штормовое предупреждение
Под Калининградом «Ауди» врезалось в дерево: пострадал водитель
Власти выделили 600 млн рублей на капремонт трассы Гусев — Советск