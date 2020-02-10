Не нужно везде пихать Канта: Главный архитектор Калининграда высказался про бренд города

10 Февр. 2020 2020-02-10T10:57:39+03:00

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Использовать образ философа Иммануила Канта в городском оформлении стоит с умом. Об этом в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» сказал главный архитектор Калининграда Андрей Анисимов, отвечая на вопрос слушателя.

- Почему образ Канта нужно использовать? Есть пожелания по брендированию городской среды и городской истории и иными образами. На самом деле образ Канта и так прочно сидит в жизни города. Его не нужно еще больше популяризировать. Но и в то же время пихать его в каждое освободившееся место – тоже неправильно. Нужно подходить с умом, - сказал Андрей Анисимов.

При этом он отметил, что Калининград меняется в лучшую сторону с годами.

Главный архитектор: Общественный транспорт – это каркас города 00:00 00:00

- Основные изменения произошли в рекламе. Эта сфера, на которую повлиял дизайн-код, - сказал Анисимов и уточнил, что большая работа идет по борьбе с висящими всюду проводами.

- Работа ведет очень активная. Спрятать провода под землю это очень дорого, – заключил главный архитектор города.

ИСТОЧНИК KP.RU