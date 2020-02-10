2020-02-10T10:14:37+03:00
Общество

В Зеленоградске к лету появятся пляжи повышенной комфортности

Муниципальные же зоны отдыха планируется расширить
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В Зеленоградске готовятся к пляжному сезону 2020 года. Существующие муниципальные морские пляжи планируют расширить и обеспечить всем необходимым. Об этом сообщается на сайте администрации.

«Установить дополнительные спасательные вышки, душевые стойки, питьевые установки, кабинки для переодевания, а также информационные стенды и таблички. Обеспечить пляжи дополнительным персоналом для соблюдения требований безопасности», - говорится в сообщении.

Кроме того, в администрации Зеленоградска завершают подготовку документации для проведения открытого конкурса по созданию дополнительных пляжей повышенной комфортности.

Там планируют разрешить сдавать в прокат шезлонги, зонты и прочее оборудование. Отмечается, что отдыхающим придется за все это удовольствие платить.

«Пляжи повышенной комфортности будут открыты для любых желающих, и будут отличаться возможностью воспользоваться услугами аренды пляжной мебели и летним кафе-баром», - пояснили в администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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