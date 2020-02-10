В Калининграде объявили в розыск пропавшую 15-летнюю девочку

10 Февр. 2020 2020-02-10T10:29:00+03:00

9 февраля девочка ушла из дома и не вернулась

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Отдел полиции по Московскому району Калининграда объявил в розыск 15-летнюю Милену Шишко, проживающая в поселке Прибрежном на улице Заводской. Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, 9 февраля девочка ушла из дома и до настоящего времени её местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 16-17 лет, рост 160-170 см, плотного телосложения, волосы темные ниже плеч, смуглый цвет кожи.

Была одета: белая короткая куртка, темные джинсы или короткое серое платье, маленькая черная сумочка через плечо с рисунком в виде короны.

Если вам что-либо известно о ее местонахождении, просим вас сообщить об этом по телефонам: 8 (4012) 552-402, 552-403 (дежурная часть), 552-487 (ПДН) или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU