Светлогорск вошел в топ-10 мест в России для отдыха на зимние выходные

10 Февр. 2020 2020-02-10T10:33:36+03:00

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Портал ТурСтат представил рейтинг лучших курортов и мест России для отдыха на зимние выходные. Список был составлен по итогам онлайн-опроса десяти тысяч человек на тему, где лучше всего отдыхать в зимние выходные.

В топ-10 самых популярных для отдыха в зимние выходные и праздничные дни входят горный курорт «Роза Хутор» в Сочи, Приэльбрусье в Кабардино-Балкарии, горнолыжные курорты Подмосковья, Хибины в Мурманской области, Байкал в Иркутской области и Бурятии, Ялта в Крыму, курорт Красная Поляна, курорт Шерегеш в Кемеровской области, Домбай в Карачаево-Черкесии, Коробицыно в Ленинградской области, Светлогорск в Калининградской области и Пятигорск в Ставрополье.

По данным ТурСтат, за Светлогорск отдали 4% голосов.

ИСТОЧНИК KP.RU