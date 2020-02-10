В Калининграде в понедельник нет света на девяти улицах

10 Февр. 2020 2020-02-10T10:51:37+03:00

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В понедельник, 10 февраля, в Калининграде в течение дня не будет электричества в домах на девяти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13 часов света не будет на ул. Бассейная 32б, 36,7, 33,35,35а, ул. Воздушная 80;

До 17 часов электричество отключено на ул. Лукашёва 6а,12,18,24,26,1а,35, 9а, ул. Л-та Калинина 8, 28,19- 29, ул. Бойко 8, 12, 14, 18,20/1, 20/2,11,13, 17,31,35, ул. Горбунова 9,27;

До 18 часов света не будет на ул. З.Космодемьянской 10,10а, ул. Бассейная 30, 32-34, 36,7,23-31, 35,35а, ул. Белинского 1,2-4,6-8,10-12,14,16, ул. Воздушная 80, ул. Художественная 9-11.

Холодное водоснабжение до 14 часов приостановлено на ул. Батальная 71б, ул. Репина 54 (д/с №119).

ИСТОЧНИК KP.RU