«Давай поженимся» с участником из Калининграда покажут 10 февраля днем

10 Февр. 2020 2020-02-10T10:51:55+03:00

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В понедельник 10 февраля днем в эфир Первого канала выйдет выпуск передачи «Давай поженимся» с участием жителя Калининграда. Об этом «Комсомолке» рассказал Валерий Гаевой, который в шоу выступал в качестве одного из трех женихов.

Анонс выпуска висит на сайте Первого канала.

«Невеста – Ирина, 38 лет, живет в городе Чехов Московской области. По семейным обстоятельствам была вынуждена сменить должность налогового инспектора на работу уборщицей в лицее. Гордится тем, что своими руками может сделать ремонт в доме, мечтает родить еще одного ребенка, купить автомобиль и своими глазами увидеть озеро Байкал, предупреждает, что ее старший сын страдает ДЦП. Выйдет замуж за подвижного мужчину, который любит рыбалку, умеет забить гвоздь и проявить характер», - говорится в анонсе передачи.

О том, что осталось за кадром и что Валерию не понравилось на съемках, читайте здесь.

Шоу выйдет в эфир в 15:15 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU