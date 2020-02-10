Главный архитектор Калининграда: Баннеры-афиши на драмтеатре мы не можем запретить

10 Февр. 2020 2020-02-10T11:16:09+03:00

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Большие растяжки-афиши, которые закреплены на драматическом театре в Калининграде, портят вид здания, но являются законными. Об этом в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» сказал главный архитектор города Андрей Анисимов, отвечая на вопрос слушателя о баннерах, натянутых между колоннами.

- Это законно. Не могу сказать, что эти баннеры мне тоже нравятся. У нас в настоящее время идет диалог и том, что бы мы могли сделать с этим, но пока запретить просто мы не можем, – сказал он.

Андрей Анисимов отметил, что в 2019 году много устаревших рекламных конструкций было ликвидировано. Пример – оранжевые триборды на столбах, которыми пользовался драматический театр.

Главный архитектор: Общественный транспорт – это каркас города 00:00 00:00

- Их было достаточно много. В свое время это была законная реклама. Сейчас мы хотим попробовать иной формат, уйти от этого, - сказал архитектор. – Афиша бывает разной. Любая информация является рекламой.

Анисимов отметил, что законная реклама ежегодно приносит в бюджет Калининграда не больше 10-15 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU