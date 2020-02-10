2020-02-10T12:00:00+03:00
Происшествия

Под Калининградом в кювет опрокинулся «Фольксваген», водитель погиб

Мужчина не справился с управлением
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В воскресенье, 9 февраля, на автодороге «Калининград-Знаменск-Озерск-Гусев-Добровольск-Неман» в ДТП погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло на 6-м километре автодороги. 50-летний водитель «Фольксвагена» двигался в сторону поселка Каменка. Мужчина не справился с управлением и съехал кювет, после чего автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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