На трассе Советск-Гусев грузовик сбил 16-летнего подростка
Пешеход получил телесные повреждения
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Гусевском районе под колеса грузовика попал пешеход. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
ДТП произошло на 64-м километре автодороги «Советск-Гусев». 36-летний водитель, грузовика «Мерседес» сбил 16-летнего пешехода, перебегавшего проезжую часть не по пешеходному переходу в непосредственной близости от двигавшегося автомобиля.
В результате наезда несовершеннолетний пешеход получил телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU