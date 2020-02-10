2020-02-10T12:03:25+03:00
Происшествия

На трассе Советск-Гусев грузовик сбил 16-летнего подростка

Пешеход получил телесные повреждения
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Гусевском районе под колеса грузовика попал пешеход. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло на 64-м километре автодороги «Советск-Гусев». 36-летний водитель, грузовика «Мерседес» сбил 16-летнего пешехода, перебегавшего проезжую часть не по пешеходному переходу в непосредственной близости от двигавшегося автомобиля.

В результате наезда несовершеннолетний пешеход получил телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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