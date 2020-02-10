В Калининграде собрали 100 тысяч рублей для обследования девочки с редким видом опухоли

10 Февр. 2020 2020-02-10T12:42:58+03:00

Для многодетной семьи, в которой растет 9-летняя Алина Тютявина, эти средства – настоящее чудо

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На прошлой неделе закрыт сбор средств в помощь 9-летней Алине Тютявиной из Правдинского района. Об этом сообщили в благотворительном фонде «Берег надежды».

- Все вместе мы собрали для девочки 100 тысяч рублей! Средства нужны на МРТ высокого разрешения, анализ, поездки в Москву на обследование, проживание рядом с больницей, - уточняют в фонде.

По данным фонда, девочка растет в многодетной семье: у нее есть старшая и две младших сестры.

Летом 2019 года Алину госпитализировали из лагеря в Детскую областную больницу Калининграда с жалобами на резкие боли в животе. Девочке удалили аппендицит, операция прошла удачно. Однако спустя две недели пришли результаты гистологического исследования, которые показали, что у Алины обнаружили раковые клетки. Ребенка срочно отправили в Москву, где установили диагноз «карциноид червеобразного отростка».

Карциноид - это редкая, медленнорастущая гормонально активная опухоль. По клиническому течению напоминает доброкачественные новообразования, однако обладает предрасположенностью к отдаленному метастазированию. Девочке каждые три месяца нужно бывать в Москве в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина, проходить дополнительные обследования и анализы.

Очередная поездка в Москву запланирована на март. Перед этим Алине также нужно пройти платные обследования.

Мама Алины сейчас не работает - вынуждена была уволиться, чтобы заниматься лечением дочери. В семье работает только папа, он трудится кочегаром в котельной.

Фонд «Берег надежды» благодарит всех за помощь ребенку, оказавшемуся в непростой ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU