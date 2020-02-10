В Калининградской области штормовой ветер повалил 12 деревьев

10 Февр. 2020 2020-02-10T12:49:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Минувшей ночью в Калининградской области штормовой ветер повалил на дороги 12 деревьев. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального министерства развития инфраструктуры.

«Ночью температура воздуха была +4 +6 градусов, местами дождь. По состоянию на 10:00 на дороги повалено ветром 12 деревьев. Все упавшие деревья убраны. Дорожные службы работают в круглосуточном режиме» - сообщили в министерстве.

Отметим, что в понедельник, 10 февраля, штормовое предупреждение по Калининградской области было. Днём ожидается юго-западный ветер 13-17 м/с, с порывами до 20 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU