2020-02-10T12:49:54+03:00
Общество

В Калининградской области штормовой ветер повалил 12 деревьев

Дорожные службы работают в круглосуточном режиме
Виктор Сергеев
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..Фото: Instagram.com
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Минувшей ночью в Калининградской области штормовой ветер повалил на дороги 12 деревьев. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального министерства развития инфраструктуры.

«Ночью температура воздуха была +4 +6 градусов, местами дождь. По состоянию на 10:00 на дороги повалено ветром 12 деревьев. Все упавшие деревья убраны. Дорожные службы работают в круглосуточном режиме» - сообщили в министерстве.

Отметим, что в понедельник, 10 февраля, штормовое предупреждение по Калининградской области было. Днём ожидается юго-западный ветер 13-17 м/с, с порывами до 20 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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