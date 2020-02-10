2020-02-10T13:17:15+03:00
Общество

Суд запретил эксплуатацию торгового центра в Светлогорске

Объект не был введен в эксплуатацию, однако там сдавали помещения в аренду
Виктор Сергеев
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В Светлогорске суд запретил эксплуатацию административно-торгового центра на Калининградском проспекте. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе проверки было установлено, что торговый центр является объектом незавершенного строительства, находится в стадии реконструкции и не введен в эксплуатацию. Однако это не помешало владельцам сдавать помещения в аренду для извлечения прибыли.

Суд запретил владельцам торгового центра эксплуатировать здание до полного устранения нарушений градостроительного законодательства. Решение суда не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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