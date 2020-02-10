Суд запретил эксплуатацию торгового центра в Светлогорске
В Светлогорске суд запретил эксплуатацию административно-торгового центра на Калининградском проспекте. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В ходе проверки было установлено, что торговый центр является объектом незавершенного строительства, находится в стадии реконструкции и не введен в эксплуатацию. Однако это не помешало владельцам сдавать помещения в аренду для извлечения прибыли.
Суд запретил владельцам торгового центра эксплуатировать здание до полного устранения нарушений градостроительного законодательства. Решение суда не вступило в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU