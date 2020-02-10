Калининградская область оказалась на 55-м месте в РФ по доступности бензина
В рейтинге российских регионов по доступности бензина для населения Калининградская область заняла 55-е место. Об этом говорится в исследовании, проведённом «РИА Новости».
Так, на среднюю зарплату в Калининградской области можно купить 664 литра бензина АИ-92. За год стоимость бензина в регионе выросла на 1,5 процента.
Больше всего бензина на среднемесячную зарплату в начале 2020 года можно купить на Крайнем Севере, в Москве и Санкт-Петербурге, меньше всего — в республиках Северного Кавказа. Например, в Ямало-Ненецком автономном округе на среднюю зарплату можно купить 2091 литр бензина, в Москве – 1886 литров.
Хуже всего с доступностью бензина в Карачаево-Черкесской республике. Там на среднюю зарплату можно купить всего 525 литров. В среднем по России – 963 литра.
ИСТОЧНИК KP.RU