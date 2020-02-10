2020-02-10T13:21:11+03:00
Общество

Калининградская область оказалась на 55-м месте в РФ по доступности бензина

На среднюю зарплату в регионе можно купить 664 литра бензина АИ-92
Виктор Сергеев
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..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В рейтинге российских регионов по доступности бензина для населения Калининградская область заняла 55-е место. Об этом говорится в исследовании, проведённом «РИА Новости».

Так, на среднюю зарплату в Калининградской области можно купить 664 литра бензина АИ-92. За год стоимость бензина в регионе выросла на 1,5 процента.

Больше всего бензина на среднемесячную зарплату в начале 2020 года можно купить на Крайнем Севере, в Москве и Санкт-Петербурге, меньше всего — в республиках Северного Кавказа. Например, в Ямало-Ненецком автономном округе на среднюю зарплату можно купить 2091 литр бензина, в Москве – 1886 литров.

Хуже всего с доступностью бензина в Карачаево-Черкесской республике. Там на среднюю зарплату можно купить всего 525 литров. В среднем по России – 963 литра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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