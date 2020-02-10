В Балтийске закрыли паромную переправу на косу

10 Февр. 2020 2020-02-10T13:30:03+03:00

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В Балтийске закрыта паромная переправа на балтийскую косу. Об этом сообщается на странице городской администрации в «Вконтакте».

Из-за сильного ветра на территории муниципалитета упало два дерева, сейчас коммунальщики проводят работы по их распиловке и вывозу.

Как ранее писала «Комсомолка», в понедельник в регионе отменили штормовое предупреждение, однако сильный ветер все равно сохранится. По данным синоптиков, на побережье ожидается юго-западный ветер 12-17 м/с с порывами до 20 метров в секунду, а также кратковременные осадки в виде дождя.

При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить в пожарно-спасательную службу по телефону «101» или по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112».

ИСТОЧНИК KP.RU