2020-02-10T13:30:03+03:00
Общество

В Балтийске закрыли паромную переправу на косу

Переправа не работает из-за сильного ветра
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В Балтийске закрыта паромная переправа на балтийскую косу. Об этом сообщается на странице городской администрации в «Вконтакте».

Из-за сильного ветра на территории муниципалитета упало два дерева, сейчас коммунальщики проводят работы по их распиловке и вывозу.

Как ранее писала «Комсомолка», в понедельник в регионе отменили штормовое предупреждение, однако сильный ветер все равно сохранится. По данным синоптиков, на побережье ожидается юго-западный ветер 12-17 м/с с порывами до 20 метров в секунду, а также кратковременные осадки в виде дождя.

При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить в пожарно-спасательную службу по телефону «101» или по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининградском зоопарке медведю на 20-летие подарили торт
В Гурьевске мужчине выстрелили в лицо из травматического пистолета
Инна Жиркова продает сережки из белого золота с бриллиантами для помощи больной девочке
Площадки «Балтийской угольной компании» теперь под видеонаблюдением «Ростелекома»
В Калининграде литературная акция «Я пишу сочинение»
Контрактников Балтфлота осудили за групповое изнасилование 16-летней девушки
Кондитер из Калининграда снялась в шоу «Рогов в городе»
На польской границе задержали калининградца с поддельной «зеленой картой»
Калининградца приговорили к 9,5 годам колонии за убийство пенсионера
Прокуратура требует снести незаконно построенный автоцентр в поселке под Зеленоградском
Мэрия предлагает калининградцам выбрать, какой парк благоустроить в 2022 году
Стартовала продажа билетов на матч чемпионата Европы по регби между Россией и Португалией
Калининградец пытался подкупить начальника отдела по противодействию коррупции